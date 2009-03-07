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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - ПСЖ
Лорьян - ПСЖ: обзор матча 07 марта 2009
Лорьян
07.03.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 27 тур
0 : 1
Завершен
ПСЖ
22'
Л. Жюли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лорьян - ПСЖ
Пенальти не реализован!
Р. Саифи
Замена
Г. Обертан
️️️️
Я. Мансури
Замена
Ф. Панкрат
️️️️
Л. Жюли
Замена
Р. Саифи
️️️️
Я. Жуффре
Замена
Б. Жентон
️️️️
Ж. Кальве
Желтая карточка
С. Маршаль
ГОЛ! 0:1!
Л. Жюли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
16
Фабьен Одар
ВР
5
Сильвен Маршаль
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
6
Жан Кальве
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
8
Ян Жуффре
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
23
Язид Мансури
ЦП
7
Фабрис Абриэль
ПП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
19
Марама Ваируа
ЦФ
ПСЖ
1
Микаэль Ландро
ВР
22
Сильвен Арман
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
11
Жереми Клеман
ЦП
8
Клеман Шантом
ЦП
0
Людовик Жюли
ПП
25
Жером Ротен
ПП
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
Лорьян
16
Лионель Каппоне
ВР
20
Бертран Робер
ЛЗ
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
0
Бенжамин Жентон
ЦЗ
5
Оскар Эволо
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
13
Рафик Саифи
ЦФ
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
7
Фабрис Панкрат
ЦФ
99
Матея Кежман
ЦФ
33
Жан-Эдес Маурис
ЦФ
4-4-2
16
Одар
5
Маршаль
21
Морель
6
Кальве
13
Жалле
8
Жуффре
31
Амалфитано
23
Мансури
7
Абриэль
19
Ваируа
9
Гамейро
4-4-2
1
Ландро
2
Сеара
6
Камара
13
Траоре
22
Арман
25
Ротен
11
Клеман
8
Шантом
0
Жюли
99
Оаро
88
Луйиндула
8
Жуффре
13
Саифи
13
Саифи
8
Жуффре
6
Кальве
0
Жентон
0
Жентон
6
Кальве
23
Мансури
32
Обертан
32
Обертан
23
Мансури
0
Жюли
7
Панкрат
7
Панкрат
0
Жюли
Остались в запасе
Лорьян
ПСЖ
16
Лионель Каппоне
ВР
20
Бертран Робер
ЛЗ
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
5
Оскар Эволо
ЦП
30
Апула Эдель
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
99
Матея Кежман
ЦФ
33
Жан-Эдес Маурис
ЦФ
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
Остались в запасе
16
Лионель Каппоне
ВР
20
Бертран Робер
ЛЗ
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
5
Оскар Эволо
ЦП
Остались в запасе
30
Апула Эдель
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
99
Матея Кежман
ЦФ
33
Жан-Эдес Маурис
ЦФ
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
Статистика матча Лорьян - ПСЖ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Дидье Фальконе
(Марсель)
Стадион:
Мустуар
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