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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Косово - Турция
Косово - Турция: обзор матча 21 мая 2014
Косово
21.05.2014, среда, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 6
Завершен
Турция
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Косово - Турция
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Косово
Лига наций, 6 тур
Ирландия
- : -
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Лига наций, 1 тур
Косово
1 : 0
24.09.2026
Ирландия
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
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Турция
1 : 4
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