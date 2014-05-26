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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Шапекоэнсе - Палмейрас
Шапекоэнсе - Палмейрас: обзор матча 26 мая 2014
Шапекоэнсе
26.05.2014, понедельник, 01:30
Бразилия. Серия А, 7 тур
2 : 0
Завершен
Палмейрас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Шапекоэнсе - Палмейрас
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Ремо
- : -
19.11.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
04.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 31 тур
Ботафого
1 : 0
18.10.2026
Шапекоэнсе
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
- : -
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Кубок Либертадорес, 1/2 финала
Палмейрас
0 : 1
22.10.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 31 тур
Атлетико Паранаэнсе
0 : 2
18.10.2026
Палмейрас
Информация о матче
Стадион:
Региональ Индио Конда
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Шапекоэнсе
Палмейрас
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Ремо» на победу в матче 34 тура
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