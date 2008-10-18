Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Ницца
Монако - Ницца: обзор матча 18 октября 2008
Монако
18.10.2008, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 9 тур
1 : 2
Завершен
Ницца
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Монако - Ницца
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Бре
(Сент-Брек)
Стадион:
Луи II
Новости команд
Все
Монако
Ницца
Агент Головина оценил возможное возвращение футболиста в РПЛ
17:29
Головин пропустит матчи сборной России из-за травмы
Вчера, 20:26
Головин рискует пропустить ближайшие матчи сборной России
Вчера, 09:05
3
Тренер «Монако» прокомментировал раннюю замену Головина в матче с «Ле-Маном»
Вчера, 08:29
Головин получил травму в матче «Монако» с «Ле-Маном»
8 ноября
Агент Головина оценил возможное возвращение футболиста в РПЛ
17:29
Головин пропустит матчи сборной России из-за травмы
Вчера, 20:26
Головин рискует пропустить ближайшие матчи сборной России
Вчера, 09:05
3
Тренер «Монако» прокомментировал раннюю замену Головина в матче с «Ле-Маном»
Вчера, 08:29
Головин получил травму в матче «Монако» с «Ле-Маном»
8 ноября
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
«Ницца» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
В «Рубине» приняли решение по экс-полузащитнику сборной Франции
29 октября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+