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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Северная Македония - Латвия
Северная Македония - Латвия: обзор матча 05 марта 2014
Северная Македония
05.03.2014, среда, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Латвия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Северная Македония - Латвия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
- : -
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Лига наций, 1 тур
Северная Македония
0 : 3
26.09.2026
Швейцария
Латвия
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Информация о матче
Стадион:
Тоше Проески
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