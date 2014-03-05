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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Уэльс - Исландия
Уэльс - Исландия: обзор матча 05 марта 2014
Уэльс
05.03.2014, среда, 23:45
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 1
Завершен
Исландия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Уэльс - Исландия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Уэльс
- : -
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Исландия
Лига наций, 6 тур
Исландия
- : -
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Лига наций, 1 тур
Исландия
1 : 1
26.09.2026
Эстония
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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