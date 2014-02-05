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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Лион - Труа
Лион - Труа: обзор матча 05 февраля 2014
Лион
05.02.2014, среда, 23:55
Франция. Кубок Лиги, 1/2 финала
2 : 1
Завершен
Труа
Матч
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Личные встречи
Статистика матча Лион - Труа
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