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Брест - ПСЖ

08.01.2014, Среда, 22:00 мск Брест, стадион Франсис-Ле Бле Франция. Кубок, 1/32 финала Брест - ПСЖ
Франция. Лига 1 (2012/2013)
37 тур
18 мая, суббота 23:00 ПСЖ 3:1 Брест
19 тур
21 декабря, пятница 23:45 Брест 0:3 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2011/2012)
21 тур
28 января, суббота 22:00 Брест 0:1 ПСЖ
5 тур
11 сентября, воскресенье 23:00 ПСЖ 1:0 Брест
Франция. Лига 1 (2010/2011)
32 тур
24 апреля, воскресенье 19:00 Брест 2:2 ПСЖ
16 тур
5 декабря, воскресенье 19:00 ПСЖ 3:1 Брест
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