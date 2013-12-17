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Расписание матчей
Испания. Кубок
Эльче - Вильярреал
Эльче - Вильярреал: обзор матча 17 декабря 2013
Эльче
17.12.2013, вторник, 23:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
0 : 1
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Вильярреал
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Эльче - Вильярреал
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
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1 : 2
24.10.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
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20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
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