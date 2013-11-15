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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Эстония - Азербайджан
Эстония - Азербайджан: обзор матча 15 ноября 2013
Эстония
15.11.2013, пятница, 20:45
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Азербайджан
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Эстония - Азербайджан
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эстония
Лига наций, 6 тур
Эстония
- : -
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Лига наций, 1 тур
Исландия
1 : 1
26.09.2026
Эстония
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
- : -
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
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1 : 0
23.09.2026
Таджикистан
Информация о матче
Стадион:
А. Ле Кок Арена
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