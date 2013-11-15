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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Дания - Норвегия
Дания - Норвегия: обзор матча 15 ноября 2013
Дания
15.11.2013, пятница, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Норвегия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Дания - Норвегия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Дания
Лига наций, 6 тур
Дания
- : -
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
Норвегия
Лига наций, 6 тур
Дания
- : -
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
Информация о матче
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Дания
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16:45
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16:25
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