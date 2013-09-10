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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Испания - Чили
Испания - Чили: обзор матча 10 сентября 2013
Испания
10.09.2013, вторник, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 2
Завершен
Чили
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Испания - Чили
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
- : -
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
- : -
18.11.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
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07.10.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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30.09.2026
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1 : 0
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