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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Платаниас - Аполлон Смирнис
Платаниас - Аполлон Смирнис: обзор матча 09 ноября 2013
Платаниас
09.11.2013, суббота, 17:00
Греция. Суперлига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Аполлон Смирнис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Платаниас - Аполлон Смирнис
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Платаниас
Греция. Суперлига, 30 тур
ПАОК
3 : 0
05.05.2018
Платаниас
Греция. Суперлига, 29 тур
Платаниас
1 : 2
29.04.2018
Паниониос
Греция. Суперлига, 28 тур
Атромитос
4 : 1
22.04.2018
Платаниас
Греция. Суперлига, 27 тур
Платаниас
0 : 1
15.04.2018
АЕК
Греция. Суперлига, 26 тур
Астерас
4 : 0
02.04.2018
Платаниас
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 7 тур
Астерас
2 : 2
15.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 6 тур
Аполлон Смирнис
0 : 0
07.05.2022
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
5 : 1
02.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 4 тур
Аполлон Смирнис
1 : 1
16.04.2022
Волос
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
1 : 2
09.04.2022
Аполлон Смирнис
Информация о матче
Стадион:
Димотико
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Платаниас
Аполлон Смирнис
39-летний экс-зенитовец Алвеш перешел в «Аполлон Смирнис»
2021.09.05 17:23
1
39-летний экс-зенитовец Алвеш перейдет в «Аполлон Смирнис»
2021.09.03 23:02
3
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
2018.12.21 00:58
39-летний экс-зенитовец Алвеш перешел в «Аполлон Смирнис»
2021.09.05 17:23
1
39-летний экс-зенитовец Алвеш перейдет в «Аполлон Смирнис»
2021.09.03 23:02
3
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
2018.12.21 00:58
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