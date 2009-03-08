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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Малага
Хетафе - Малага: обзор матча 08 марта 2009
Хетафе
08.03.2009, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 26 тур
1 : 2
Завершен
Малага
74'
К. Мариус Контра
45'
Н. Баха
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Малага
Красная карточка
Р. Сольдадо
Желтая карточка
И. Уче
Желтая карточка
М. Анхель
Желтая карточка
И. Куадрадо
ГОЛ! 1:1!
К. Мариус Контра
Желтая карточка
Х. Анхель Альбин
Замена
️️️️
М. Гаспар
Замена
Б. Кепа
️️️️
Ф. Каскеро
Желтая карточка
Апоньо
Замена
К. Мариус Контра
️️️️
Д. Кортес
Замена
Х. Анхель Альбин
️️️️
Л. Лихт
Замена
М. Анхель
️️️️
Дуда
Желтая карточка
Дуда
Желтая карточка
Д. Беленгуэр
ГОЛ! 0:1!
Н. Баха
Желтая карточка
Л. Лихт
Желтая карточка
И. Куадрадо
Желтая карточка
К. Мариус Контра
Желтая карточка
С. Бальеста
Желтая карточка
К. Диас
Желтая карточка
Д. Кортес
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
1
Якобо
ВР
25
Лукас Лихт
ЛЗ
4
Давид Беленгуэр
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
8
Юджен Полански
ЦП
22
Франциско Каскеро
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
14
Икечукву Уче
ЦФ
Главный тренер
Виктор Муньос
Малага
13
Иньяки Гоитиа
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
25
Иван Куадрадо
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
36
Эдиньо
ЦП
32
Апоньо
ЦП
14
Набиль Баха
АП
9
Сальва Бальеста
ЦФ
Хетафе
88
Владимир Стойкович
ВР
11
Космин Мариус Контра
ПЗ
78
Ибрахим Каш
ПЗ
17
Фабио Селестини
ЦП
8
Хоффре Геррон
ЦФ
0
Бланко Кепа
ЦФ
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
Малага
0
Франсеск Арнау
ВР
20
Маноло Гаспар
ПЗ
19
Мигель Анхель
ОП
23
Хосе Луке
ЦП
8
Фернандо
ЦП
15
Адриану Феррейра
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
4-4-2
1
Якобо
25
Лихт
4
Беленгуэр
6
Диас
21
Кортес
14
Гавилан
22
Каскеро
23
Гранеро
8
Полански
14
Уче
9
Сольдадо
4-2-2-1
13
Гоитиа
18
Гамес
25
Куадрадо
3
Велигтон
11
Кальеха
36
Эдиньо
32
Апоньо
14
Баха
17
Дуда
9
Бальеста
22
Каскеро
0
Кепа
0
Кепа
22
Каскеро
21
Кортес
11
Контра
11
Контра
21
Кортес
25
Лихт
25
Альбин
25
Альбин
25
Лихт
20
Гаспар
20
Гаспар
17
Дуда
19
Анхель
19
Анхель
17
Дуда
Остались в запасе
Хетафе
Малага
8
Хоффре Геррон
ЦФ
88
Владимир Стойкович
ВР
78
Ибрахим Каш
ПЗ
17
Фабио Селестини
ЦП
Главный тренер
Виктор Муньос
15
Адриану Феррейра
ЦФ
23
Хосе Луке
ЦП
0
Франсеск Арнау
ВР
8
Фернандо
ЦП
20
Адриан
ЦФ
Остались в запасе
8
Хоффре Геррон
ЦФ
88
Владимир Стойкович
ВР
78
Ибрахим Каш
ПЗ
17
Фабио Селестини
ЦП
Остались в запасе
15
Адриану Феррейра
ЦФ
23
Хосе Луке
ЦП
0
Франсеск Арнау
ВР
8
Фернандо
ЦП
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Виктор Муньос
Статистика матча Хетафе - Малага
7
1
6
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
7
6
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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