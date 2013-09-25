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Бирмингем Сити - Суонси

25.09.2013, Среда, 22:45 мск Бирмингем, стадион Сэнт Эндрюс Англия. Кубок Лиги, 3 раунд Бирмингем Сити - Суонси
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