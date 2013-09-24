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Астон Вилла - Тоттенхэм

24.09.2013, Вторник, 22:45 мск Бирмингем, стадион Вилла Парк Англия. Кубок Лиги, 3 раунд Астон Вилла - Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
19 тур
26 декабря, среда 21:30 Астон Вилла 0:4 Тоттенхэм
7 тур
7 октября, воскресенье 18:00 Тоттенхэм 2:0 Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
37 тур
6 мая, воскресенье 17:00 Астон Вилла 1:1 Тоттенхэм
12 тур
21 ноября, понедельник 23:59 Тоттенхэм 2:0 Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
19 тур
26 декабря, воскресенье 20:30 Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм
7 тур
2 октября, суббота 18:00 Тоттенхэм 2:1 Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
25 тур
6 февраля, суббота 20:30 Тоттенхэм 0:0 Астон Вилла
14 тур
28 ноября, суббота 20:30 Астон Вилла 1:1 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
29 тур
15 марта, воскресенье 19:00 Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм
4 тур
15 сентября, понедельник 23:00 Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
21 тур
1 января, вторник 20:20 Астон Вилла 2:1 Тоттенхэм
8 тур
1 октября, понедельник 23:00 Тоттенхэм 4:4 Астон Вилла
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