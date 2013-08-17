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Расписание матчей
Италия. Кубок
Болонья - Брешиа
Болонья - Брешиа: обзор матча 17 августа 2013
Болонья
17.08.2013, суббота, 22:45
Италия. Кубок, 3 раунд
1 : 0
Завершен
Брешиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Болонья - Брешиа
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Болонья
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Болонья
- : -
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Пиза
Информация о матче
Стадион:
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