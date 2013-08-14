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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Люксембург - Литва
Люксембург - Литва: обзор матча 14 августа 2013
Люксембург
14.08.2013, среда, 21:30
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Литва
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Люксембург - Литва
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Люксембург
Лига наций, 6 тур
Исландия
- : -
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Лига наций, 1 тур
Болгария
1 : 2
26.09.2026
Люксембург
Литва
Лига наций, 6 тур
Литва
- : -
16.11.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 0
12.11.2026
Суринам
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Лига наций, 1 тур
Лихтенштейн
0 : 2
24.09.2026
Литва
Информация о матче
Стадион:
Стад де Люксембург
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Лига наций: шансы Литвы и Лихтенштейна на победу в матче 6 тура
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