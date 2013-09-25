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Расписание матчей
Германия. Кубок
Фрайбург - Штутгарт
Фрайбург - Штутгарт: обзор матча 25 сентября 2013
Фрайбург
25.09.2013, среда, 22:30
Германия. Кубок, 2 раунд
2 : 1
Завершен
Штутгарт
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Фрайбург - Штутгарт
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0
0
Желтые карточки
0
0
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Информация о матче
Стадион:
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