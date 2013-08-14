Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Северная Македония - Болгария
Северная Македония - Болгария: обзор матча 14 августа 2013
Северная Македония
14.08.2013, среда, 22:45
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Болгария
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Северная Македония - Болгария
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
- : -
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Лига наций, 1 тур
Северная Македония
0 : 3
26.09.2026
Швейцария
Болгария
Лига наций, 6 тур
Эстония
- : -
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Лига наций, 1 тур
Болгария
1 : 2
26.09.2026
Люксембург
Информация о матче
Стадион:
Тоше Проески
Новости команд
Все
Северная Македония
Болгария
Лига наций: шансы Северной Македонии и Словении на победу в матче 6 тура
12:19
Лига наций: шансы Эстонии и Болгарии на победу в матче 6 тура
10:27
Шотландия – Северная Македония: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Болгария – Исландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Болгарии и Исландии на победу в матче 5 тура
12 ноября
Лига наций: шансы Северной Македонии и Словении на победу в матче 6 тура
12:19
Шотландия – Северная Македония: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Шотландии и Северной Македонии на победу в матче 5 тура
12 ноября
Лига наций. Англия разгромно выиграла, камбэк Испании, сенсационная победа Беларуси и другие результаты
6 октября
Швейцария – Северная Македония: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Лига наций: шансы Эстонии и Болгарии на победу в матче 6 тура
10:27
Болгария – Исландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Болгарии и Исландии на победу в матче 5 тура
12 ноября
Люксембург – Болгария: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Люксембург – Болгария: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
5 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+