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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Польша - Дания
Польша - Дания: обзор матча 14 августа 2013
Польша
14.08.2013, среда, 22:45
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 2
Завершен
Дания
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Польша - Дания
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
- : -
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Лига наций, 1 тур
Польша
0 : 0
25.09.2026
Босния и Герцеговина
Дания
Лига наций, 6 тур
Дания
- : -
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
Информация о матче
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