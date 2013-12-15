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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Ольяненси - Бенфика
Ольяненси - Бенфика: обзор матча 15 декабря 2013
Ольяненси
15.12.2013, воскресенье, 22:15
Португалия. Высшая лига, 13 тур
2 : 3
Завершен
Бенфика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ольяненси - Бенфика
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ольяненси
Товарищеские матчи
Ольяненси
0 : 2
19.01.2016
Динамо
Португалия. Высшая лига, 30 тур
Витория Сетубал
3 : 1
10.05.2014
Ольяненси
Португалия. Высшая лига, 29 тур
Ольяненси
2 : 1
04.05.2014
Порту
Португалия. Высшая лига, 28 тур
Бенфика
2 : 0
20.04.2014
Ольяненси
Португалия. Высшая лига, 27 тур
Риу Аве
1 : 2
12.04.2014
Ольяненси
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Стадион:
Жозе Арканжо
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