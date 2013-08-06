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Рейнджерс - Ньюкасл

06.08.2013, Вторник, 22:45 мск Товарищеские матчи Рейнджерс - Ньюкасл
Товарищеские матчи 2010

7 августа, суббота 18:00 Рейнджерс 2:1 Ньюкасл
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