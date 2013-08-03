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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Монако - Тоттенхэм
Монако - Тоттенхэм: обзор матча 03 августа 2013
Монако
03.08.2013, суббота, 20:30
Товарищеские матчи
5 : 2
Завершен
Тоттенхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Монако - Тоттенхэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
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- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
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31.10.2026
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0 : 2
24.10.2026
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3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
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10.10.2026
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