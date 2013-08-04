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Арсенал - Галатасарай
Арсенал - Галатасарай: обзор матча 04 августа 2013
Арсенал
04.08.2013, воскресенье, 19:20
Кубок Emirates
1 : 2
Завершен
Галатасарай
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Арсенал - Галатасарай
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0
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Желтые карточки
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