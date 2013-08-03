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Товарищеские матчи. Клубы
Галатасарай - Порту
Галатасарай - Порту: обзор матча 03 августа 2013
Галатасарай
03.08.2013, суббота, 17:00
Кубок Emirates
1 : 0
Завершен
Порту
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Галатасарай - Порту
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0
0
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0
Матчи команд
Галатасарай
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Галатасарай
- : -
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03.11.2026
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