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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - АЗ Алкмаар
ПСВ - АЗ Алкмаар: обзор матча 25 января 2014
ПСВ
25.01.2014, суббота, 23:45
Голландия. Эредивизие, 20 тур
1 : 0
Завершен
АЗ Алкмаар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча ПСВ - АЗ Алкмаар
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Стадион:
Филипс
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ПСВ
АЗ Алкмаар
Эредивизи Нидерланды: шансы «Камбура» и «ПСВ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«АЗ Алкмаар» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
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4 ноября
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Эредивизи Нидерланды: шансы «Камбура» и «ПСВ» на победу в матче 12 тура
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