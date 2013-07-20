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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Бетис - Брага
Бетис - Брага: обзор матча 20 июля 2013
Бетис
20.07.2013, суббота, 22:00
Товарищеские матчи
0 : 0
Завершен
Брага
Матч
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Статистика матча Бетис - Брага
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0
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
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0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
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26.11.2026
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01.11.2026
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1 : 0
25.10.2026
Брага
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Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
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