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Зальцбург - Фенербахче
Зальцбург - Фенербахче: обзор матча 31 июля 2013
Зальцбург
31.07.2013, среда, 22:30
Лига чемпионов, 3 раунд
1 : 1
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Фенербахче
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Личные встречи
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Статистика матча Зальцбург - Фенербахче
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0
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Матчи команд
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
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Лига Европы, 4 тур
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05.11.2026
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Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
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01.11.2026
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Австрия. Бундеслига, 10 тур
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21.11.2026
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Турция. Суперлига, 11 тур
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Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
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2 : 1
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Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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