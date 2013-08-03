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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АДО Ден Хааг - ПСВ
АДО Ден Хааг - ПСВ: обзор матча 03 августа 2013
АДО Ден Хааг
03.08.2013, суббота, 20:45
Голландия. Эредивизие, 1 тур
2 : 3
Завершен
ПСВ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча АДО Ден Хааг - ПСВ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
АДО Ден Хааг
2 : 1
17.10.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Телстар
2 : 2
11.10.2026
АДО Ден Хааг
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Кийосира
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Эредивизи Нидерланды: шансы «Камбура» и «ПСВ» на победу в матче 12 тура
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