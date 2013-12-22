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Судьи
Главный судья:
Хосе Антонио Тейшейра Витьенес (Сантандер)

Валенсия - Реал

22.12.2013, Воскресенье, 23:59 мск Валенсия, стадион Месталья Трансляция: "Спорт Хит" 23:55 (прямая) Испания. Примера, 17 тур Валенсия - Реал
Испания. Кубок (2012/2013)
1/4 финала
ответный матч		 24 января, четверг 00:30 Валенсия 1:1 Реал
Испания. Примера (2012/2013)
20 тур
20 января, воскресенье 23:59 Валенсия 0:5 Реал
1 тур
19 августа, воскресенье 21:00 Реал 1:1 Валенсия
Испания. Кубок (2012/2013)
1/4 финала
первый матч		 15 января, вторник 23:59 Реал 2:0 Валенсия
Испания. Примера (2011/2012)
32 тур
8 апреля, воскресенье 23:30 Реал 0:0 Валенсия
13 тур
20 ноября, воскресенье 01:00 Валенсия 2:3 Реал
Испания. Примера (2010/2011)
33 тур
23 апреля, суббота 20:00 Валенсия 3:6 Реал
14 тур
4 декабря, суббота 23:55 Реал 2:0 Валенсия
Испания. Примера (2009/2010)
33 тур
18 апреля, воскресенье 23:00 Реал 2:0 Валенсия
14 тур
12 декабря, суббота 23:55 Валенсия 2:3 Реал
Испания. Примера (2008/2009)
35 тур
9 мая, суббота 23:55 Валенсия 3:0 Реал
16 тур
20 декабря, суббота 22:00 Реал 1:0 Валенсия
Суперкубок Испании 2008
Финал
ответный матч		 24 августа, воскресенье 23:55 Реал 4:2 Валенсия
Суперкубок Испании 2008
Финал
первый матч		 17 августа, воскресенье 23:55 Валенсия 3:2 Реал
Испания. Примера (2007/2008)
29 тур
23 марта, воскресенье 21:00 Реал 2:3 Валенсия
10 тур
31 октября, среда 23:00 Валенсия 1:5 Реал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Атлетико М 38 28 6 4 77:26 +51 90
2. Барселона 38 27 6 5 100:33 +67 87
3. Реал 38 27 6 5 104:38 +66 87
4. Атлетик Б 38 20 10 8 66:39 +27 70
5. Севилья 38 18 9 11 69:52 +17 63
6. Вильярреал 38 17 8 13 60:44 +16 59
7. Реал Сосьедад 38 16 11 11 62:55 +7 59
8. Валенсия 38 13 10 15 51:53 -2 49
9. Сельта 38 14 7 17 49:54 -5 49
10. Леванте 38 12 12 14 35:43 -8 48
11. Малага 38 12 9 17 39:46 -7 45
12. Райо Вальекано 38 13 4 21 46:80 -34 43
13. Хетафе 38 11 9 18 35:54 -19 42
14. Эспаньол 38 11 9 18 41:51 -10 42
15. Гранада 38 12 5 21 32:56 -24 41
16. Эльче 38 9 13 16 30:50 -20 40
17. Альмерия 38 11 7 20 43:71 -28 40
18. Осасуна 38 10 9 19 32:62 -30 39
19. Вальядолид 38 7 15 16 38:60 -22 36
20. Бетис 38 6 7 25 36:78 -42 25
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