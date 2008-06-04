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Расписание матчей
Испания - США
Испания - США: обзор матча 04 июня 2008
Испания
04.06.2008, среда, 23:55
Товарищеские матчи
1 : 0
Завершен
США
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Испания - США
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Испания
Лига наций, 5 тур
Чехия
- : -
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
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Чемпионат мира, Финал
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4 : 2
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Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Чемпионат мира, 1/8 финала
США
1 : 4
07.07.2026
Бельгия
Информация о матче
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 23:55 (прямая)
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