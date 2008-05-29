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Расписание матчей
Финляндия - Турция
Финляндия - Турция: обзор матча 29 мая 2008
Финляндия
29.05.2008, четверг, 21:00
Товарищеские матчи
0 : 2
Завершен
Турция
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Финляндия - Турция
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Финляндия
Лига наций, 5 тур
Албания
- : -
12.11.2026
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Лига наций, 4 тур
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03.10.2026
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0 : 0
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26.09.2026
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0 : 1
25.09.2026
Франция
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26.06.2026
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Информация о матче
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