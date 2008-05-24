Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды - Украина
Нидерланды - Украина: обзор матча 24 мая 2008
Нидерланды
24.05.2008, суббота, 22:30
Товарищеские матчи
3 : 0
Завершен
Украина
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Нидерланды - Украина
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
- : -
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Нидерланды
1 : 1
30.06.2026
Марокко
Украина
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
- : -
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Товарищеские матчи. Сборные
Дания
2 : 1
07.06.2026
Украина
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Новости команд
Все
Нидерланды
Украина
Снейдер высказался о допинге сборной России во время Евро-2008
21 октября
1
Снейдер – о поражении от России в 1/4 финала Евро-2008: «Против такой команды у Нидерландов объективно не было шансов»
15 октября
1
Кавазашвили: «Боюсь, Украина обыграла бы Россию в футбол»
10 октября
13
Воронин: «Больно смотреть, во что превратилась сборная Украины»
10 октября
4
Колосков: «До матча России и Украины я не доживу»
8 октября
7
Снейдер высказался о допинге сборной России во время Евро-2008
21 октября
1
Снейдер – о поражении от России в 1/4 финала Евро-2008: «Против такой команды у Нидерландов объективно не было шансов»
15 октября
1
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Нидерланды – Сербия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Нидерланды – Сербия: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
3 октября
Кавазашвили: «Боюсь, Украина обыграла бы Россию в футбол»
10 октября
13
Воронин: «Больно смотреть, во что превратилась сборная Украины»
10 октября
4
Колосков: «До матча России и Украины я не доживу»
8 октября
7
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
В МИД Венгрии осудили Украину из-за футболиста «Ливерпуля»
7 октября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+