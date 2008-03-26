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Расписание матчей
Дания - Чехия
Дания - Чехия: обзор матча 26 марта 2008
Дания
26.03.2008, среда, 22:15
Товарищеские матчи
1 : 1
Завершен
Чехия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Дания - Чехия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Дания
Лига наций, 5 тур
Португалия
- : -
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
Товарищеские матчи. Сборные
Дания
2 : 1
07.06.2026
Украина
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
- : -
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Лига наций, 1 тур
Чехия
1 : 2
26.09.2026
Хорватия
Чемпионат мира, 3 тур
Чехия
0 : 3
25.06.2026
Мексика
Информация о матче
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