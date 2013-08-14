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Товарищеские матчи. Сборные
Португалия - Нидерланды
Португалия - Нидерланды: обзор матча 14 августа 2013
Португалия
14.08.2013, среда, 23:30
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Нидерланды
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Португалия - Нидерланды
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Уэльс
- : -
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2 : 4
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27.09.2026
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24.09.2026
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2 : 2
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1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Информация о матче
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