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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Италия - Аргентина
Италия - Аргентина: обзор матча 14 августа 2013
Италия
14.08.2013, среда, 22:45
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 2
Завершен
Аргентина
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Италия - Аргентина
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
- : -
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
Бельгия
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
- : -
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
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07.10.2026
Бенин
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7 : 0
04.10.2026
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Информация о матче
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