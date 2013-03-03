Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Ростов - Петротрест
Ростов - Сочи: обзор матча 03 марта 2013
Ростов
03.03.2013, воскресенье, 21:00
Товарищеские матчи
1 : 0
Завершен
Сочи
69'
Д. Кириченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ростов - Сочи
ГОЛ! 1:0!
Д. Кириченко
69'
Замена
Д. Кириченко
️️️️
Я. Голенда
67'
Замена
К. Гуелор Канга
️️️️
Ф. Синама-Понголь
67'
Замена
А. Кулишев
️️️️
Д. Лазович
46'
Начало матча
Статистика матча Ростов - Сочи
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Стадион:
Ростов Арена
Новости команд
Все
Ростов
Сочи
Первая лига России: шансы «Сочи» и «Шинника» на победу в матче 19 тура
12:09
Сафонов поздравил Мелехина с автоголом в матче с Узбекистаном
Вчера, 20:37
7
Игрок сборной России «безумно благодарен» Карпину после матча с Узбекистаном
Вчера, 13:50
2
Аршавин прокомментировал осечку «Зенита» в матче с «Ростовом»
Вчера, 11:27
2
Реакция Бубнова на автогол сборной России в матче с Узбекистаном
12 ноября
29
Сафонов поздравил Мелехина с автоголом в матче с Узбекистаном
Вчера, 20:37
7
Игрок сборной России «безумно благодарен» Карпину после матча с Узбекистаном
Вчера, 13:50
2
Аршавин прокомментировал осечку «Зенита» в матче с «Ростовом»
Вчера, 11:27
2
Реакция Бубнова на автогол сборной России в матче с Узбекистаном
12 ноября
29
Экс-арбитр ФИФА заявил, что «Ростов» должен был остаться в меньшинстве в матче с «Зенитом»
10 ноября
19
Первая лига России: шансы «Сочи» и «Шинника» на победу в матче 19 тура
12:09
«Сочи» призвали переименовать клуб
12 ноября
28
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
«Сочи» – «Урал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «Сочи» и «Урала» на победу в матче 16-го тура
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+