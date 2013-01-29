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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Адмира - Ахмат
Адмира - Ахмат: обзор матча 29 января 2013
Адмира
29.01.2013, вторник, 17:00
Товарищеские матчи
0 : 4
Завершен
Ахмат
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Адмира - Ахмат
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Адмира
Австрия. Бундеслига, 32 тур
Хартберг
3 : 1
25.05.2019
Адмира
Австрия. Бундеслига, 31 тур
Адмира
3 : 2
18.05.2019
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 30 тур
Альтах
2 : 2
11.05.2019
Адмира
Австрия. Бундеслига, 29 тур
Адмира
3 : 4
04.05.2019
Рапид
Австрия. Бундеслига, 28 тур
Маттерсбург
1 : 1
27.04.2019
Адмира
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Стадион:
Тренквальдер Арена
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