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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Бразилия - Англия
Бразилия - Англия: обзор матча 02 июня 2013
Бразилия
02.06.2013, воскресенье, 23:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 2
Завершен
Англия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бразилия - Англия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
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Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Лига наций, 1 тур
Англия
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26.09.2026
Испания
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