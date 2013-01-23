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Расписание матчей
Франция. Кубок
ПСЖ - Тулуза
ПСЖ - Тулуза: обзор матча 23 января 2013
ПСЖ
23.01.2013, среда, 23:55
Франция. Кубок, 1/16 финала
3 : 1
Завершен
Тулуза
Матч
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