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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Швеция - Англия
Швеция - Англия: обзор матча 14 ноября 2012
Швеция
14.11.2012, среда, 23:30
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 2
Завершен
Англия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Швеция - Англия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
- : -
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Лига наций, 1 тур
Швеция
2 : 1
25.09.2026
Румыния
Чемпионат мира, 1/16 финала
Франция
3 : 0
01.07.2026
Швеция
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
- : -
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
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Информация о матче
Стадион:
Френдс Арена
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