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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Ирландия - Греция
Ирландия - Греция: обзор матча 14 ноября 2012
Ирландия
14.11.2012, среда, 23:45
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Греция
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ирландия - Греция
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ирландия
Лига наций, 5 тур
Австрия
- : -
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
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2 : 2
01.10.2026
Австрия
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01.10.2026
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Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Информация о матче
Стадион:
Авива-Стэдиум
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