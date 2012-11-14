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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея - Австралия
Южная Корея - Австралия: обзор матча 14 ноября 2012
Южная Корея
14.11.2012, среда, 14:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 2
Завершен
Австралия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Южная Корея - Австралия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
- : -
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
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1 : 4
28.09.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
3 : 0
24.09.2026
Эквадор
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
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- : -
17.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/16 финала
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1 : 1
03.07.2026
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