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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Ливан - Йемен
Ливан - Йемен: обзор матча 16 октября 2012
Ливан
16.10.2012, вторник, 18:30
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Йемен
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ливан - Йемен
Красные карточки
0
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0
Матчи команд
Ливан
Товарищеские матчи. Сборные
Ливан
- : -
17.11.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 0
13.11.2026
Ливан
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
3 : 1
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Товарищеские матчи. Сборные
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3 : 1
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