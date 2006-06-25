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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Португалия - Нидерланды
Португалия - Нидерланды: обзор матча 25 июня 2006
Португалия
25.06.2006, воскресенье, 22:00
Чемпионат мира, 1/8 финала
1 : 0
Завершен
Нидерланды
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Португалия - Нидерланды
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Португалия
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Португалия
- : -
14.11.2026
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Лига наций, 4 тур
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04.10.2026
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Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Чемпионат мира, 1/16 финала
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30.06.2026
Марокко
Информация о матче
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