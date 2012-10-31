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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Норвич Сити - Тоттенхэм
Норвич Сити - Тоттенхэм: обзор матча 31 октября 2012
Норвич Сити
31.10.2012, среда, 23:45
Англия. Кубок Лиги, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
Тоттенхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Норвич Сити - Тоттенхэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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0 : 2
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Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
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