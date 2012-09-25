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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Челси - Вулверхэмптон
Челси - Вулверхэмптон: обзор матча 25 сентября 2012
Челси
25.09.2012, вторник, 22:45
Англия. Кубок Лиги, 3 раунд
6 : 0
Завершен
Вулверхэмптон
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Челси - Вулверхэмптон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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07.11.2026
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1 : 2
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Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
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Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
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Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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