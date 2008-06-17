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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Урал - СКА-Ростов
Урал - СКА-Ростов: обзор матча 17 июня 2008
Урал
17.06.2008, вторник, 17:00
Россия. Первый дивизион, 18 тур
0 : 0
Завершен
СКА-Ростов
Матч
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Статистика матча Урал - СКА-Ростов
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0
0
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0
0
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
СКА-Ростов
Россия. Кубок, 1/16 финала
Спартак Т
1 : 1
12.08.2026
СКА-Ростов
Россия. Кубок, 1/32 финала
СКА-Ростов
2 : 2
29.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур
СКА-Ростов
2 : 2
25.11.2023
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
19.11.2023
СКА-Ростов
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 6 тур
СКА-Ростов
1 : 0
15.11.2023
Победа
Информация о матче
Главный судья:
Ильдус Биглов
(Уфа)
Стадион:
Екатеринбург Арена
Посещаемость:
4500 из 35000 зрителей (12%)
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