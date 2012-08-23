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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Васлуй - Интер
Васлуй - Интер: обзор матча 23 августа 2012
Васлуй
23.08.2012, четверг, 22:45
Лига Европы, 4 раунд
0 : 2
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Интер
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Статистика матча Васлуй - Интер
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0
Матчи команд
Васлуй
Товарищеские матчи
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
03.02.2014
Васлуй
Товарищеские матчи
Анжи
2 : 1
29.01.2014
Васлуй
Товарищеские матчи
Волга
0 : 0
04.07.2013
Васлуй
Товарищеские матчи
Крылья Советов
0 : 1
16.02.2013
Васлуй
Copa del Sol
Васлуй
0 : 4
30.01.2013
Копенгаген
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
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